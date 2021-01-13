В Москве может быть разрушена среда обитания краснокнижного тритона

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта может разрушить среду обитания редких для Москвы краснокнижных животных, в том числе тритона обыкновенного и двух видов дятлов. Об этом пишет издание «Московская газета».

Местом обитания тритона служит пруд, который находится в парке на улице Ивана Франко. Животному присвоена вторая категория редкости, его численность в столице постепенно сокращается.

«Помимо тритона здесь обитают два вида дятлов: желна, который входит в первую категорию редкости по Красной книге Москвы, и белоспинный дятел, входящий в пятую категорию», — рассказала кандидат биологических наук Екатерина Королькова.

Совет депутатов Кунцево предложил присвоить парку на улице Ивана Франко статус памятника природы — особо охраняемой природной территории регионального значения. Экоактивисты написали обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы о необходимости провести экспертизу и инвентаризацию всех животных, занесенных в Красную книгу.

«Должны быть законсервированы абсолютно все работы, чтобы обеспечить сохранность всех природных компонентов, в том числе растений», — считает Королькова.

Однако в департаменте в ответ на обращение экоактивистов заявили, что на территории, где планируется строительство, нет краснокнижных животных и растений.

Редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов заявил, что после строительства трассы этим животным придется найти новое подходящее место обитания.

Власти Москвы планируют застроить парк на улице Ивана Франко в районе Кунцево, чтобы потом провести реконструкцию Северного дублера Кутузовского проспекта. Строительство дороги должны завершить к декабрю 2021 года. В конце прошлого года в парке уже вырубили многовековую дубовую рощу.