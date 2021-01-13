В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

В Южном Судане в городе Капоэта задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова, блогера Илью Варламова и его жену Любовь, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева. Об этом сообщает «Медиазона».

Компанию сняли с рейса и арестовали из‑за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова. Сам дрон у блогера изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого.

Полицейские попытались отобрать у задержанных телефоны, но они отказались их отдавать, говорится в блоге Варламова. На данный момент россияне ожидают полного осмотра.