В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

В Южном Судане в городе Капоэта задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова, блогера Илью Варламова и его жену Любовь, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева. Об этом сообщает «Медиазона».
Компанию сняли с рейса и арестовали из‑за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова. Сам дрон у блогера изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого.
Полицейские попытались отобрать у задержанных телефоны, но они отказались их отдавать, говорится в блоге Варламова. На данный момент россияне ожидают полного осмотра.
Информация о задержании россиян в настоящее время проверяется, сообщил представитель посольства России в Уганде, которое по совместительству является дипмиссией РФ в Южном Судане.
Варламов в одном из видеосообщений рассказал, что теперь их обвиняют в отсутствии разрешения от Министерства дикой природы. Сейчас они находятся в камере с телевизором.
Россияне прибыли в Африку в конце декабря как туристы.