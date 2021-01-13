По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут сериал

Независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает Deadline.

Продюсеры займутся адаптацией пьесы, поставленной по книге. Премьера представления Роберта Айка и Дункана Макмиллана состоялась в 2013 году в Ноттингемском театре. Новое шоу получит пять эпизодов.

Компанию Wiip возглавляет бывший руководитель телекомпании ABC Пол Ли. Куратором проекта выступит Дэвид Флинн, который вместе с Айком, Макмилланом и Ли назначен исполнительным продюсером.

В романе «1984» описывается общество, подавленное диктатурой Большого Брата, который ради сохранения абсолютной власти тщательно контролирует каждого жителя страны. Далеко не все граждане сверхдержавы согласны с существующим режимом.

Спектакль Айка и Макмиллана стал резонансным из‑за шокирующего переосмысления взглядов Оруэлла на проблемы пропаганды, войны и массовой слежки. Главный герой Уинстон Смит был показан в жестоких, кровопролитных сценах пыток, когда он боролся с притеснениями Большого Брата. В СМИ появлялись сообщения об обмороках и приступах рвоты у зрителей при просмотре постановки в зале.

В 2018 году стриминговый сервис Netflix выкупил права на экранизацию повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Режиссером проекта назначили Энди Серкиса, который вместе с Мэттом Ривзом также числится среди продюсеров.