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На протестах у Капитолия заметили мужчину, похожего на Чака Норриса. Актер заявил, что это был не он

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:18

Пользователь твиттера обратил внимание на фотографию с акции сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне, на которой запечатлен мужчина, похожий на Чака Норриса. Актер опроверг свое участие в протестах.

Пользователь scoutejwampler выложил пост с фотографией неизвестного мужчины, заявив, что Норрис «был в округе Колумбия, гордо поддерживая MAGA и Трампа».

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался этого и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис», — написал актер после того, как фотография с акции набрала популярность в соцсетях.

Менеджер Норриса Эрик Критцер рассказал Associated Press, что артист сейчас находится на своем ранчо в Техасе. Собеседник агентства отметил, что человек со снимка действительно похож на актера, но «Чак намного красивее».

6 января сторонники действующего президента США взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.

Ранее Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором раскритиковал Дональда Трампа за отказ признавать поражение на выборах, а его сторонников — за попытку захватить здание Конгресса. Бывший губернатор Калифорнии сравнил протесты в Вашингтоне с Хрустальной ночью, случившейся в 1938 году в Германии, и рассказал о воспоминаниях из детства — о том, как после войны во всех семьях Австрии мужчины заливали алкоголем чувство вины за свою причастность к нацистскому режиму.

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