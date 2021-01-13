В России за сутки выявили 22 850 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 84 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 471 053. За последние сутки вылечились 28 658 человек, за все время — 2,8 млн. За сутки умерли 566 пациентов, за все время — 63 370.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 91,6 млн человек, 1,9 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (22,8 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,2 млн).