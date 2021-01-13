В России за сутки выявили 22 850 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 84 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Вологодской области.