Хакеры начали взламывать умные пояса верности для мужчин. О баге предупреждали в прошлом году

Хакеры начали взламывать умные пояса верности для мужчин, которые управляются дистанционно в режиме онлайн. Об этом сообщает Vice.

Злоумышленники требуют выкуп за разблокировку, а пользователи не могут открыть устройство сами. Одной из жертв злоумышленник написал «твой член теперь мой», рассказал исследователь по кибербезопасности под псевдонимом Smelly.

Один из пострадавших, представившийся Робертом, заявил, что получил сообщение от хакера с требованием заплатить 0,02 биткоина (примерно 750 долларов), чтобы разблокировать секс-игрушку. Мужчина понял, что его пояс верности был заблокирован, и он не смог получить к нему доступ. «К счастью, его не было на мне, когда это происходило», — заявил Роберт.

Qiui Cellmate позиционируется как «первое в мире устройство для хранения верности, контролируемое через приложение». Интерфейс остался без надлежащих протоколов безопасности, что позволяет злоумышленникам взломать игрушку. К тому же к девайсу не прилагается физический ключ, с помощью которого можно освободиться.

По словам специалистов, приспособление закрепляет металлическое кольцо у основания полового органа, и, чтобы его снять без кода, придется применять дрель или электропилу. Кроме того, интерфейс приложения слил все данные пользователей, в которые входят имена и даты рождения, а также локации их устройств.

Баг был найден еще в апреле прошлого года, но ни в приложении, ни в самом девайсе до сих пор ничего не было исправлено.