На «Матч ТВ» запретили 40 англицизмов. Произносить в эфире нельзя даже «окей», «лайкать» и «скиллы»

Комментаторы «Матч ТВ» получили список заимствованных слов, которые запрещено произносить в эфире телеканала. Об этом сообщил журналист Станислав Гридасов со ссылкой на собственный источник.

Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова — «аутсайдер», «плеймейкер» или, к примеру, «троллинг».

В списке есть не только запрещенные англицизмы, но и те, что можно произносить в «специализированном поясняющем контексте», а также разрешенные в эфире заимствования. Все слова из перечня — спортивные термины.

Среди полностью одобренных англицизмов, например, остались «джокер», «камбэк» и «троллинг». По какому принципу слова разделены на категории, не понятно. К тому же в списке есть противоречивый момент: слово «корнер» добавлено сразу в две колонки.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в разговоре со Sport24 фактически подтвердила подлинность документа, однако отметила, что таблица несет рекомендательный характер и представляет собой «не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента». Штрафов за использование запрещенных англицизмов на канале нет, уточнила Канделаки.