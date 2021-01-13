В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцины от коронавируса

Первое тяжелое осложнение после вакцины от коронавируса врачи зафиксировали в Польше. В страну доставили более миллиона доз вакцины производства компаний Pfizer и Moderna. От какой именно возникла нежелательная реакция, не уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Адама Недзельского, после вакцинации были выявлены 37 побочных эффектов: 32 были легкими, четыре — средними, тяжелые симптомы наблюдались у одного человека. Подробности относительно нежелательного эффекта не уточняются. Прививку сделали уже более 257 тыс. граждан.

В Польше создали компенсационный фонд для испытавших побочные реакции. Для этого нужно подать заявление уполномоченному лицу. Ранее это можно было сделать только через суд.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что более миллиона россиян сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». По его словам, препарат хорошо проверен, нежелательных реакций у привитых граждан не выявляли.