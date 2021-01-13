Брюса Уиллиса выставили из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ носить маску

Актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе из‑за отсутствия на его лице защитной маски. Об этом сообщает Page Six.

65-летний актер зашел в одну из торговых точек Rite Aid, однако другие посетители выразили недовольство тем, что на Уиллисе нет маски. Его попросили уйти из аптеки, что он и сделал, не успев ничего купить.

Как отмечает E! News, сотрудница аптеки попросила знаменитость хотя бы прикрыть лицо банданой, которая повязана на его шее, но Уиллис якобы недовольно посмотрел на женщину и молча ушел.

В соцсетях поведение актера раскритиковали, пользователям ничего не оставалось, как только троллить его.