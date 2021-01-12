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Дайджест

Восемь жертв пожара в Екатеринбурге, новый поход шамана на Москву и другие новости дня

Валерия Корниенко
Вчера в 20:56

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, в том числе ребенок. Его мать перед смертью просила о помощи в твиттере.

В Вашингтоне на время инаугурации Джо Байдена объявили режим чрезвычайной ситуации, а Airbnb отказала в услугах участникам протестов у Капитолия.

В России за сутки выявили 22 934 новых случая коронавируса. Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 448 203.

Суд в Перу обвинил в «создании» пандемии коронавируса миллиардера Билла Гейтса, банкира Джорджа Сороса и членов семьи Рокфеллеров. Против судей, вынесших постановление, начали расследование.

Следствие в четвертый раз обвинило художницу Юлию Цветкову в распространении порнографии, а ФСИН попросила заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный.

Якутский шаман Александр Габышев собрался в новый поход на Москву. Он отправится из Якутска на белом коне в марте 2021 года.

В Нидерландах таможня начала изымать бутерброды с ветчиной и сыром у водителей из Великобритании. Из‑за Брекзита они не имеют права вводить мясные и молочные продукты на территорию ЕС.

Россия продлила до 1 февраля запрет на авиасообщения с Великобританией в связи с распространением нового штамма коронавируса. Самолеты не летают в Соединенное Королевство с 21 декабря.

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло после блокировки Дональда Трампа в соцсетях и изменения политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Минприроды предложило строить приюты для бездомных животных на деньги из федерального бюджета. Ведомство разрабатывает два типовых проекта.

Во Флориде нашли ламантина, на спине которого было вырезано слово «Трамп». Полиция разыскивает человека, навредившего животному, — ему грозит до года тюрьмы.

Netflix представил превью фильмов, которые выйдут на платформе в 2021 году, а стриминговый сервис Hulu показал трейлер байопика джазовой певицы Билли Холидей.

Лана Дель Рей опубликовала клип на песню «Chemtrails Over the Country Club». Трек станет заглавным в новом альбоме певицы, за обложку которого ее раскритиковали накануне.

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