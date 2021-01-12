Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар» во всех категориях

Киностудия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина:1984» на премию «Оскар» во всех категориях. Об этом сообщил ComicBook.

В качестве кандидатов на номинацию Американской киноакадемии предложили продюсером Дебору и Зака Снайдеров, режиссера Пэтти Дженкинс и сценаристов Джеффа Джонса и Дэйва Каллахэма — они создали адаптированный сценарий в соавторстве с Дженкинс.

На награды в актерских категориях выдвинули Галь Гадот, Кристен Уиг, Робин Райт и Конни Нильсен, а также Криса Пайна и Педро Паскаля. Также студия надеется, что «Оскара» удостоят оператора Мэтью Дженсена, монтажера Ричарда Пирсона, дизайнера костюмов Линди Хемминг и композитора Ханса Циммера.

В прошлом году номинацию на лучшую картину получила картина «Черная пантера». Это был первый случай, когда на главный приз Академии претендовал фильм, основанный на комиксе. Также на «Оскар» выдвигали «Джокера» — ленте удалось получить 11 номинаций и 2 статуэтки.

До этого из фильмов DC премию «Оскар» получали «Отряд самоубийц» (за лучший макияж и прически), «Темный рыцарь» (за лучший монтаж звука и лучшего актера второго плана), «Бэтмен» 1989 года (за лучший дизайн) и «Супермэн» 1978 года (за визуальные эффекты).