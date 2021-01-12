«Википедия» назвала самые популярные статьи на русском языке в 2020 году

Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала список ста самых популярных статей, которые пользователи читали на русском языке в 2020 году. Перечень появился на портале, он составляется уже в восьмой раз.

Больше всего читателей интересовала статья о пандемии COVID-19 — ее в день просматривали почти 39 тыс. человек. О коронавирусах читали более 20 тыс. пользователей ежедневно. Также в топ-10 вошли страницы о COVID-19, об умерших в 2020 году и материал об эпидемии «испанки».

Среди самых популярных личностей в «Википедии» оказались Владимир Путин (статья о нем заняла 4-е место рейтинга), рэпер Моргенштерн (11-е место), актер Михаил Ефремов (14-е место), королева Елизавета II (16-е место) и предприниматель Илон Маск (17-е место).

Также пользователи читали о России, Москве, Санкт-Петербурге и США, о социальных сетях YouTube и «ВКонтакте», об испанском сериале «Бумажный дом», президентских выборах в США и Первой мировой войне — все эти статьи вошли в двадцатку самых популярных на платформе.

В топ-100 попали материалы о масонстве, биполярном расстройстве, гибели тургруппы Дятлова, франшизе «Гарри Поттер», британском шоу «Острые козырьки», группе Little Big и Карабахском конфликте. С полным перечнем страниц и статистикой можно ознакомиться здесь.