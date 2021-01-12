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Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Константин Зорниченко
Вчера в 17:47

Netflix опубликовал превью фильмов своего производства, которые выйдут в 2021 году. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В этом году платформа планирует выпускать по одной новой картине в неделю, и для работы над ними было привлечено множество звезд кинематографа. В видео появились Дейв Баутиста, Мелисса МакКарти, Эми Полер, Крис Хемсворт, Эми Адамс, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Само превью представили Райан Рейнолдс, Галь Гадот и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Созданием картин, выход которых намечен на этот год, занимались Зак Снайдер, Джо Райт, Антуан Фукуа, Шон Леви, Роберт Пульчини, Шэри Спрингер Берман, Халле Берри и Лин-Мануэль Миранда.

Ранее эксперты компании Bankr сделали прогноз, что в 2021 году Netflix потратит порядка 19 млрд долларов на создание собственного контента. По мнению специалистов, сервис увеличит расходы, чтобы сохранить лидерство в области видеостриминга.

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