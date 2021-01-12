Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Netflix опубликовал превью фильмов своего производства, которые выйдут в 2021 году. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В этом году платформа планирует выпускать по одной новой картине в неделю, и для работы над ними было привлечено множество звезд кинематографа. В видео появились Дейв Баутиста, Мелисса МакКарти, Эми Полер, Крис Хемсворт, Эми Адамс, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Само превью представили Райан Рейнолдс, Галь Гадот и Дуэйн «Скала» Джонсон.