Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Netflix опубликовал превью фильмов своего производства, которые выйдут в 2021 году. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В этом году платформа планирует выпускать по одной новой картине в неделю, и для работы над ними было привлечено множество звезд кинематографа. В видео появились Дейв Баутиста, Мелисса МакКарти, Эми Полер, Крис Хемсворт, Эми Адамс, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Само превью представили Райан Рейнолдс, Галь Гадот и Дуэйн «Скала» Джонсон.
Созданием картин, выход которых намечен на этот год, занимались Зак Снайдер, Джо Райт, Антуан Фукуа, Шон Леви, Роберт Пульчини, Шэри Спрингер Берман, Халле Берри и Лин-Мануэль Миранда.
Ранее эксперты компании Bankr сделали прогноз, что в 2021 году Netflix потратит порядка 19 млрд долларов на создание собственного контента. По мнению специалистов, сервис увеличит расходы, чтобы сохранить лидерство в области видеостриминга.