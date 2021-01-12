В Швеции выпустили марки с экоактивисткой Гретой Тунберг

В Швеции выпустили марки с изображением 18-летней экологической активистки Греты Тунберг, ставшей известной несколько лет назад благодаря своей борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщила почтовая компания PostNord.

Иллюстрацию для марки нарисовал художник Хеннинг Трольбек. Он изобразил Тунберг в желтом плаще на утесе, наблюдающей за стаей стрижей. Марка вошла в коллекцию «Ценная природа» — она посвящена окружающей среде и экологическим вопросам.