В Швеции выпустили марки с экоактивисткой Гретой Тунберг

В Швеции выпустили марки с изображением 18-летней экологической активистки Греты Тунберг, ставшей известной несколько лет назад благодаря своей борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщила почтовая компания PostNord.
Иллюстрацию для марки нарисовал художник Хеннинг Трольбек. Он изобразил Тунберг в желтом плаще на утесе, наблюдающей за стаей стрижей. Марка вошла в коллекцию «Ценная природа» — она посвящена окружающей среде и экологическим вопросам.
«Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг», — сказали в почтовой компании.
Коллекция марок появится в продаже 14 января. Помимо экоактивистки на иллюстрациях можно будет увидеть пейзажи Швеции с характерными для них растениями и животными. Стоимость каждой марки составит 12 шведских крон (около 108 рублей).