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ФСИН подала иск о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:30

Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом сам оппозиционер сообщил у себя в твиттере.

ФСИН просит отменить политику условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления», говорится в материалах дела.

При этом, по словам Навального, его условный срок закончился 30 декабря. А вот как прокомментировала просьбу ФСИН пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: «Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?».

28 декабря главное управление ФСИН по Москве пригрозило Навальному заменой условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря.

«В журнале „Ланцет“ 22 декабря 2020 года опубликована статья на основе материалов германской клиники „Шарите“, собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники „Шарите“ 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», — заявили в ведомстве.

Навальный расценил сообщение ФСИН как официальное признание его отравления со стороны государства. «ФСИН, ссылаясь на статью в „Ланцете“, требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен „Новичком“. Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — спрашивает политик.

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