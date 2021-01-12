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Суд в Перу обвинил Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семью Рокфеллеров в «создании» пандемии COVID-19

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:29

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил миллиардера Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров в «создании» пандемии коронавируса. Перуанские издания Pasión por el Derecho и Perú 21 опубликовали копию постановлении суда, сообщает «Медуза».

Постановление относится к апелляции на продление ареста обвиняемого в изнасиловании. Судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай объяснили невозможность детального рассмотрения дела конспирологической теорией, согласно которой пандемию создали «авторы нового мирового порядка» и «доминирующие над миром криминальные элиты».

«Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойство „предсказуемости“, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие», — говорится в тексте.

Издание RPP Noticias отмечает, что государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, под названием OCMA уже ведет расследование по решению местного суда.

В сентябре прошлого года Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае к 2022 году, хотя ситуация станет немного лучше уже в следующем году. По его мнению, США, по которым пандемия ударила сильнее всего, смогут вернуться к нормальной жизни следующим летом, если все будет в порядке и эффективную вакцину от коронавируса все-таки выпустят на рынок.

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