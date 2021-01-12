Во Флориде нашли ламантина с вырезанной на спине надписью «Трамп»

Животное пострадало не сильно благодаря слою водорослей на коже. По словам обнаружившей ламантина Хейли Уоррингтон, надпись вырезали на водорослях, практически не задев кожу млекопитающего.

В американском штате Флорида в верховьях реки Хомосасса нашли ламантина, у которого на спине было вырезано слово «Трамп». Об этом сообщил Citrus Country Chronicle.

Тем не менее Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала поиск человека, навредившего ламантину. Ему грозит до 50 тыс. долларов штрафа и до года тюремного заключения.

Поступок неизвестного возмутил зоозащитников. Некоммерческая организация «Центр биологического разнообразия» объявила награду в 5000 долларов за информацию о преступнике.

«Мне противно думать, что кто‑то может причинить вред беззащитному существу, отправив, как я полагаю, политическое послание. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и привлечь к ответственности этого труса», — сказала представитель организации «Защитники дикой природы» Элизабет Флеминг.

Американские ламантины обитают в акватории Атлантического океана в районе Карибского моря и Мексиканского залива. Они считаются неофициальным символом Флориды. В штате обитают около 6300 особей. Эти животные считаются в США видом под угрозой исчезновения.