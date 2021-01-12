Во Флориде нашли ламантина с вырезанной на спине надписью «Трамп»

В американском штате Флорида в верховьях реки Хомосасса нашли ламантина, у которого на спине было вырезано слово «Трамп». Об этом сообщил Citrus Country Chronicle.
Животное пострадало не сильно благодаря слою водорослей на коже. По словам обнаружившей ламантина Хейли Уоррингтон, надпись вырезали на водорослях, практически не задев кожу млекопитающего.
Тем не менее Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала поиск человека, навредившего ламантину. Ему грозит до 50 тыс. долларов штрафа и до года тюремного заключения.
Поступок неизвестного возмутил зоозащитников. Некоммерческая организация «Центр биологического разнообразия» объявила награду в 5000 долларов за информацию о преступнике.
«Мне противно думать, что кто‑то может причинить вред беззащитному существу, отправив, как я полагаю, политическое послание. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и привлечь к ответственности этого труса», — сказала представитель организации «Защитники дикой природы» Элизабет Флеминг.
Американские ламантины обитают в акватории Атлантического океана в районе Карибского моря и Мексиканского залива. Они считаются неофициальным символом Флориды. В штате обитают около 6300 особей. Эти животные считаются в США видом под угрозой исчезновения.