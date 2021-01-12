Жительница Петербурга пожаловалась на таксиста, который смотрел порно и мастурбировал за рулем

Потом, по ее словам, она услышала странные звуки, похожие на порно. «Я подумала, что это бред и мне показалось», — рассказывает Мария.

Мария заказала такси в Пулково в сервисе «Ситимобил» ранним утром 11 января. В начале поездки водитель пытался поговорить с пассажиркой, спрашивал о возрасте и работе, но девушка была не в настроении разговаривать, поэтому мужчину в основном игнорировала.

Жительница Петербурга Мария пожаловалась на водителя такси, который вез ее до аэропорта и прямо за рулем смотрел порно на телефоне и мастурбировал. Видео из этой поездки девушка опубликовала у себя в инстаграме.

Затем таксист начал задавать интимные вопросы, в частности спросил, когда у нее был «первый раз». Девушка заявила, что спрашивать об этом незнакомых людей некультурно, однако мужчина не смутился и начал дальше рассказывать, какой секс бывает у разных национальностей.

Дальше он, по словам Марии, уже смело сделал звук погромче, а потом положил руку на ширинку и стал себя поглаживать. Через какое‑то время он резко остановился, спросил, может ли она его подождать пару минут, и выбежал на улицу. Девушка была в шоке от всего происходящего.

«У меня такое чувство, что меня морально изнасиловали», — заявляет девушка.

Она рассказала, что написала в поддержку «Ситимобил» и объяснила им ситуацию. Ей пообещали, что заблокируют водителя за некорректное поведение, и предложили промокоды на скидку на три поездки.

В разговоре с «Фонтанкой» Мария сообщила, что по возвращении в Петербург она обратится в полицию.

«Просто не хочу замалчивать историю и чтобы девочки не боялись ехать одни. Так как историй в ответ я получила уйму, но никто не шел дальше», — отметила она.