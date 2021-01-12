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Минприроды предложило строить типовые приюты для животных за счет федерального бюджета

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:49

Минприроды разрабатывает проект строительства в России сети приютов для бездомных животных, в том числе на деньги из федерального бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, в России существует только треть необходимого количества мест в приютах. В более чем десятке регионов нет ни одной такой организации. Прежде федеральные средства на строительство приютов никогда не выделялись — деньги могли поступать лишь из регионального бюджета.

Проект подразумевает строительство типовых приютов. Бурматов отметил, что таким образом можно за 50–60 млн рублей построить три хороших приюта, «а не один концлагерь для собак».

«Губернаторы и мэры говорят, что готовы строить приюты, но из‑за пандемии дыры в бюджетах стали еще больше, поддержка была бы очень кстати», — добавил Бурматов.

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ), которое участвует в обсуждении идеи создания приютов, рассказали, что пока рассматривается два типовых проекта. Первый включает сам приют, а также центр стерилизации с ветеринарной клиникой, карантинной зоной, вольерами. Второй представляет из себя центр гуманного обращения с животными, цель которого — поиск новых хозяев для питомцев. На строительство одного приюта понадобится 10–25 млн рублей.

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