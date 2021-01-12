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Исследование: 27% молодых россиян живут с родителями

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:11

Более четверти (27%) молодых жителей России живут с родителями. Об этом говорится в результатах исследования компании «Дом.рф» и ВЦИОМ, сообщает ТАСС.

По данным экспертов, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет в России составляет 31,7 млн человек. Из них 22,2 млн живут в собственном жилье. Самостоятельно в своих домах и квартирах живут 13,4 млн молодых людей, с родителями — 8,8 млн. Среди последних 41% — в возрасте до 25 лет и 24% — до 35.

27% арендуют жиплощадь. Из них 41% — в возрасте до 25 лет и 21% — в возрасте до 35 лет. Примечательно, что съем квартиры или дома пользуется популярностью именно среди молодых людей. В целом по стране арендное жилье выбирают около 12% россиян.

«Желание начать самостоятельную жизнь — ключевой фактор, определяющий высокую потребность молодежи в жилье. Именно эта категория наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий: каждый второй респондент, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет», — заявил руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

57% россиян до 35 лет готовы рассмотреть ипотеку для приобретения жилья. Каждый пятый житель страны до 25 лет задумывается об аренде отдельной жилплощади. Молодые люди рассматривают это как способ пожить отдельно от родителей, повысить качество или площадь жилья или выбрать наиболее подходящий район для постоянного проживания.

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