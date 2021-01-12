В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 381 случай меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Свердловской областях, в Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.