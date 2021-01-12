Россия продлила до 1 февраля запрет на авиасообщение с Великобританией

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Соединенным Королевством Россия приостановла 21 декабря. Это произошло после того, как там обнаружили мутацию вируса — VUI-202012/01.

Британский штамм COVID-19 выявили уже в нескольких странах Европы, а также в Австралии и ЮАР. Позже его обнаружили в Японии, США и России.