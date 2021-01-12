Таможня в Нидерландах начала изымать бутерброды у британских водителей из‑за Брекзита

Таможенники объясняют изъятие бутербродов новыми правилами ввоза британских товаров в Нидерланды. С 1 января 2021 года жителям Великобритании запрещено ввозить в страны Евросоюза мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, рыбу и другую продукцию.

Сотрудники таможни Нидерландов стали конфисковывать у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной и сыром. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местный телеканал 1V ( Een Vandaag ).

«В следующий раз, когда люди будут говорить вам, что из‑за Брекзита на границах не возникает трений, можете показать им этот голландский телесериал, где водителей останавливают и конфискуют обеды»

Более того, в руководстве для водителей коммерческого транспорта, подготовленном британским департаментом окружающей среды и продовольствия, говорится об этих изменениях.

В новостном сюжете один из водителей, который вез с собой бутерброды с ветчиной, поинтересовался, можно ли оставить хотя бы хлеб. Однако, к своему удивлению, получил отказ.

«Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Брекзит, сэр. Мне очень жаль», — сказал сотрудник таможни.

Европейская комиссия объясняет запрет на ввоз соответствующих продуктов из Великобритании тем, что в них могут быть патогены, вызывающие заболевания животных.

Великобритания состояла в Евросоюзе на протяжении 47 лет. В 2016 году большая часть жителей страны на референдуме проголосовала за выход из блока. Изначально он был намечен на 31 октября 2019 года, но затем дату сдвинули на 1 февраля 2020-го.