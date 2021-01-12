В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли восемь человек

В результате сильного пожара в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.
Возгорание произошло в три часа ночи в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Все они отравились угарным газом.
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Очаг пожара располагался в квартире на втором этаже.
Одна из жительниц дома во время пожара просила о помощи в соцсетях — она написала в твиттере, что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных. Спасти женщину не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).