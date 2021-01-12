В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли восемь человек

В результате сильного пожара в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.

Возгорание произошло в три часа ночи в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Все они отравились угарным газом.