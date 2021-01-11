LG показала свой первый смартфон с раздвижным экраном

Компания LG показала тизер своей новой модели смартфона с раздвижным экраном. Презентация устройства, которое раньше можно было увидеть только на рендерах, прошла на международной выставке Consumer Electronic Show 2021 (CES).
Модель LG Rollable обладает гибким OLED-дисплеем. Он раздвигается, увеличивая площадь экрана примерно вдвое — до размеров планшета. При этом конструкция устройства позволяет избежать складок, которые привычны для обычных складных телефонов.
Уникальный смартфон может появиться в продаже уже в марте этого года. Похожую модель сейчас также разрабатывает компания Oppo вместе с модельером Томом Фордом. Информация о возможных ценах ни на тот, ни на другой гаджет пока не разглашается.