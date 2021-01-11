Вышел тизер комедии «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар» от создательниц «Девичника в Вегасе»

В сети появился тизер комедии «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар», снятой по сценарию актрис Кристен Уиг и Энни Мумоло — создательниц «Девичника в Вегасе». Видео появилось на ютьюб-канале Lionsgate Movies.
В ролике зрители видят (а точнее, слышат) двух подруг Барб и Стар (Звезда), обсуждающих свою необычную любовь к кинотрейлерам. «Что, если бы у нас был фильм?» — спрашивает Стар. «Что ж, тогда нам бы понадобился трейлер», — отвечает Барб.
По сюжету комедии героини решают впервые покинуть их маленький городок на Среднем Западе и отправляются на приморский курорт Виста-дель-Мар во Флориде. Но вместо отдыха их ожидает настоящее приключение: Барб и Стар оказываются втянуты в зловещий план по уничтожению местного населения.
Фильм снял режиссер Джош Гринбаум, ранее работавший над сериалами «Новенькая», «Соседи» и «Трудности ассимиляции». Оператором выступил Тоби Оливер, известный по фильмам «Прочь» и «Грязь», а также сериалу «Прощай навсегда». Продюсирует проект Уилл Фаррелл.
Главные роли в комедии исполнили Уиг и Мумоло. Помимо них в картине снялись Джейми Дорнан («Любовь на троих», «Пятьдесят оттенков серого»), Деймон Уэйанс-младший («Счастливый конец», «Новенькая»), Уэнди МакЛендон-Кови («Рино 911», «Девичник в Вегасе») и Кваме Паттерсон («Прослушка»). Премьера фильма намечена на 12 февраля.