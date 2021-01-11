Вышел тизер комедии «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар» от создательниц «Девичника в Вегасе»

В сети появился тизер комедии «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар», снятой по сценарию актрис Кристен Уиг и Энни Мумоло — создательниц «Девичника в Вегасе». Видео появилось на ютьюб-канале Lionsgate Movies.

В ролике зрители видят (а точнее, слышат) двух подруг Барб и Стар (Звезда), обсуждающих свою необычную любовь к кинотрейлерам. «Что, если бы у нас был фильм?» — спрашивает Стар. «Что ж, тогда нам бы понадобился трейлер», — отвечает Барб.