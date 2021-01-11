Масло Черного Тмина выпустил новый клип на песню «Oh no»

Казахстанский рэпер Айдын Закария, известный под псевдонимом Масло Черного Тмина, выпустил клип на трек «Oh no». Черно-белое анимационное видео выполнено в необычном квадратном формате.
Ролик стал уже четвертым музыкальным видео рэпера за эту зиму. Если предыдущие три клипа — «Неведомый мир», «Ayaz» и «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?» — для артиста снял Айсултан Сеитов, то над новым видео работали Шахназар Борбоев, Тилек Асеков и Степан Абрамов.
В 2020 году у Масла Черного Тмина помимо трех клипов вышел мини-альбом «Harith». На нем рэпер представил пять новых песен. В 2019 году музыкант также выпустил сольную пластинку «Kensshi» и совместный релиз с Хаски «У».