Масло Черного Тмина выпустил новый клип на песню «Oh no»

Казахстанский рэпер Айдын Закария, известный под псевдонимом Масло Черного Тмина, выпустил клип на трек «Oh no». Черно-белое анимационное видео выполнено в необычном квадратном формате.

Ролик стал уже четвертым музыкальным видео рэпера за эту зиму. Если предыдущие три клипа — «Неведомый мир», «Ayaz» и «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?» — для артиста снял Айсултан Сеитов, то над новым видео работали Шахназар Борбоев, Тилек Асеков и Степан Абрамов.