Черногория отменила обязательный тест на COVID-19 для въезда в страну

Правительство Черногории разрешило иностранным туристам въезд в страну без теста на коронавирус. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Елену Боровинич-Бойович.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Черногории стала «заметно лучше» — заняты 57,3% койко-мест для больных COVID-19 вместо прежних 67%.

Черногория усилила антикоронавирусные меры на период зимних праздников — с 22 декабря до 11 января. Въезжающих иностранцев обязали иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. На улицах ввели комендантский час — с 22.00 до 5.00.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период в Черногории зафиксировали 52,4 тыс. заражений COVID-19. 725 человек умерли, 42,2 тыс. — выздоровели.