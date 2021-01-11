В Швеции двух россиян осудили за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

В Швеции двух россиян приговорили к 10 и 8 годам тюрьмы за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщил Reuters.

Нападение на Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года в шведском городе Евле. В этот день гражданин России, имя которого не раскрывается, проник в квартиру блогера и ударил его молотком по голове.

Преступник осужден на 10 лет заключения. Его сообщница — женщина, которая помогла нападавшему попасть в квартиру Абдурахманова, — получила 8-летний тюремный срок. Оба осужденных проведут свои сроки в Швеции, а после будут высланы из страны.

Тумсо Абдурахманов известен как критик Рамзана Кадырова. В 2015 году он уехал из России якобы из‑за конфликта с родственниками чеченского лидера. В Чечне на блогера заведено уголовное дело — его обвиняют в связях с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».