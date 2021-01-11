Исламского проповедника Аднана Октара осудили на 1075 лет тюрьмы за сексуальное насилие и шпионаж

В Турции на 1075 лет тюрьмы осудили известного исламского проповедника и телеведущего Аднана Октара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Суд по особо тяжким делам Стамбула признал Октара виновным в многочисленных преступлениях, среди которых сексуальное насилие, в том числе над несовершеннолетними, похищение и лишение свободы других лиц, незаконный сбор частной информации, нарушения налогового и антитеррористического законодательства, шпионаж.

В уголовном деле, помимо Октара, проходили еще 236 подозреваемых. 78 из них получили до 12 лет тюрьмы за участие в «преступной организации Октара». Большинство фигурантов дела были арестованы в июле 2018 года одновременно с самим проповедником.

Аднан Октар, также известный под псевдонимом Харун Яхья, развивал свою философию «исламского креационизма» с 1980-х годов. Он отрицал эволюционную теорию Дарвина и стал популярен после выхода книги «Атлас происхождения». Всего Октар написал более 300 книг, они переведены на 76 языков.