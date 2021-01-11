Twitch будет менять лицо на эмоуте PogChamp каждые 24 часа

Платформа для игрового стриминга Twitch, удалившая несколько дней назад эмоут PogChamp, будет вместо него предлагать картинки с новыми лицами, которые будут меняться каждые 24 часа. Об этом пишет The Next Web.
Идею Twitch позаимствовал у геймера Шона «Day9» Плотта, который предложил выбирать случайное лицо из тех, что предлагаются при запросе «PogChamp».
Платформа будет менять лица на эмоуте до тех пор, пока не определится с окончательным вариантом. Первым, кто удостоился чести заменить оригинальный PogChamp, стал игрок Кенни «Unrooolie» МакУайлд, который предложил свою кандидатуру в твиттере.
Twitch удалил одну из самых популярных эмоций на платформе — PogChamp — 7 января. Свое решение сервис объяснил тем, что автор эмоута — Райан «Gootecks» Гутьеррес — оправдывал дальнейшее насилие со стороны сторонников Дональда Трампа.
После убийства одной из демонстранток во время штурма Капитолия стример написал в твиттере: «Пройдут ли гражданские волнения из‑за женщины, казненной сегодня в Капитолии, или #MAGAMartyr погибла напрасно? (MAGA — аббревиатура лозунга Дональда Трампа «Make America Great Again», Martyr — мученица. — Прим. ред.)».