Twitch будет менять лицо на эмоуте PogChamp каждые 24 часа

Платформа для игрового стриминга Twitch, удалившая несколько дней назад эмоут PogChamp, будет вместо него предлагать картинки с новыми лицами, которые будут меняться каждые 24 часа. Об этом пишет The Next Web.

Идею Twitch позаимствовал у геймера Шона «Day9» Плотта, который предложил выбирать случайное лицо из тех, что предлагаются при запросе «PogChamp».

Платформа будет менять лица на эмоуте до тех пор, пока не определится с окончательным вариантом. Первым, кто удостоился чести заменить оригинальный PogChamp, стал игрок Кенни «Unrooolie» МакУайлд, который предложил свою кандидатуру в твиттере.