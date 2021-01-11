В Челябинске двоим участникам митинга «Он нам не царь» грозит 3,5 года колонии

Двум жителям Челябинска, принявшим участие в оппозиционной акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, грозит 3,5 года колонии за прорыв полицейского оцепления. Об этом сообщил телеграм-канал «Апология протеста».

Оксану Еремину и волонтера штаба Навального Юрия Вашурина обвиняют в хулиганстве по политическим мотивам и по предварительному сговору. Обвинение считает, что участники митинга нарушили общественный порядок и выразили «явное неуважение к обществу».

По словам обвинителей, Еремина «начала активное движение вперед», а Вашурин «дерзко, грубо и цинично <…> сцепился с другими участниками между собой в локтевых сгибах рук, образовав цепочку». После этого они «одновременно натиском» двинулись в сторону полицейских и прорвались в сторону парка «Алое Поле».

В качестве доказательств «политической ненависти и вражды» обвинители упомянули «антиправительственные» плакаты и лозунги протестующих: «Путин — вор», «Путин, уходи», «Долой царя».