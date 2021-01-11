Литва официально переименовала Грузию в Сакартвело

Литва переименовала Грузию в Сакартвело — так страну теперь будут называть в официальных документах. Об этом пишет BNS со ссылкой на Государственную комиссию по литовскому языку.

Глава комиссии Аудрюс Антанайтис принял соответствующее постановление 7 января. Из документа, устанавливающего официальные названия государств, исключили название Gruzija (Грузия) и заменили его на Sakartvelas (Сакартвело).

«Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять», — отметил Антанайтис.

В 2018 году комиссия приняла решение, которое предусматривало Sakartvelas как второе неофициальное название страны. Вместе с тем грузинские политики и дипломаты призывали литовских должностных лиц совсем отказаться от названия Gruzija, которое досталось стране от русских.

«Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе», — добавил глава комиссии.

Несколько лет назад правительство Грузии приняло решение использовать в грузинском языке аутентичное название Литвы — Лиетува.