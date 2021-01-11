«Персона» Ингмара Бергмана впервые выйдет в широкий российский прокат

Фильм рассказывает о театральной актрисе Элизабет Фоглер , которая внезапно потеряла речь во время акта. По рекомендации психиатра она отправились подышать свежим воздухом на природу, а компанию ей составила медсестра Альма.

Драма шведского режиссера Ингмара Бергмана «Персона» впервые выйдет в широкий прокат в России. Об этом сообщает «Иноекино».

Картина вышла в 1966 году. Главные роли исполнили Лив Ульман и Биби Андерссон.

На больших экранах ленту можно будет увидеть с 18 февраля. Позже станет известно, в каких городах состоится прокат. Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

20 января впервые в российский прокат выйдет последний фильм Федерико Феллини «Голос Луны». Зрители увидят отреставрированную версию ленты, созданную к столетию кинематографиста, которое отмечалось в 2020 году.