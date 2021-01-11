Во дворах, на крышах и балконах Петербурга предложили разбить огороды

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Семён Гудошников
Вчера в 16:37

Глава петербургской Комиссии по городскому хозяйству депутат Сергей Никешин предложил расширить список зон в черте города, где можно вести сельское хозяйство. Это, по его задумке, создаст условия для развития «высокоинтенсивного тепличного хозяйства», пишет еженедельник «Недвижимость и строительство Петербурга».

Никешин уточнил, что сельхозобъекты могут размещаться не только на открытых земельных участках, но и во внутренних дворах, на крышах зданий, балконах и так далее. Польза от этого не только материальная (увеличение продовольствия), но и экологическая, а также моральная — психическое здоровье горожан может улучшиться.

В своей заявке депутат ссылается на европейский и американский опыт: «Использование, например, вертикальных или многоярусных теплиц и комплексный подход к организации деятельности позволяют добиться экономической рентабельности, не говоря уже о сопутствующих экологических и социальных выгодах».

Никешин добавляет: «Фермерские тепличные комплексы на крышах и неосвоенных территориях позволяют производить овощную продукцию в городе, продуктивно эксплуатировать неиспользуемое пространство, создавая новые рабочие места».

В Петербурге уже есть проекты городского садоводства, но они относятся к общественным пространствам и полностью причислены к сельскому хозяйству быть не могут. К примеру, на острове Новая Голландия работает общественный огород, а в Таврическом саду планируют восстановить заброшенные теплицы.

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