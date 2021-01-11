Twitter удалил запись посольства Китая в США о том, что уйгурки больше не «машины для деторождения»

Twitter удалил сообщение посольства Китая в США, в котором утверждалось, что политика Пекина, проводимая в Синьцзяне в отношении уйгуров, содействует равноправию женщин. Об этом сообщает Би-би-си.

В посте говорилось, что уйгурки «освободили свой разум» и стали «более уверенными и независимыми», из‑за того что им «продвинули» «репродуктивное здоровье». Эта запись была связана с материалом в государственной газете China Daily, который опровергал утверждения о принудительной стерилизации в китайской провинции.

Издание пишет, что в процессе искоренения экстремизма уйгурские женщины приходят к гендерному равенству и перестают быть «машинами для производства детей». Автор статьи ссылается на отчет Исследовательского центра развития Синьцзяна, согласно которому «изменения не были вызваны принудительной стерилизацией уйгурского населения, о которой неоднократно заявляли некоторые западные ученые и политики».