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В России предложили лишать водительских прав за три грубых нарушения в течение года

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:56

Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на полтора года за три грубых нарушения ПДД, допущенных в течение 12 месяцев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разрабатываемый проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В Минюсте изданию рассказали, что у водителя могут отобрать права, если в течение года он был трижды наказан за такие виды нарушений, как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие. Эту инициативу предложили в МВД.

Также министерство предлагает ужесточить наказание для пьяных водителей. Например, увеличить штраф до 50 тыс. рублей и срок лишения прав до трех лет для водителей, которые в нетрезвом виде перевозят детей до 16 лет. Сейчас за это нарушение грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Проект нового КоАП был подготовлен и опубликован Минюстом 30 января 2020 года. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года, однако его подвергли жесткой критике. В результате проект отправили на доработку.

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