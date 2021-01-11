Поклонник «Один дома» заменил Трампа во второй части фильма на пустое место

Поклонник серии фильмов «Один дома» убрал Дональда Трампа из второй части и заменил его пустым местом. Ролик с отрывком из картины опубликован в твиттере. Журналист издания Mel Magazine Джозеф Лонго предложил идею вырезать камео Трампа в сцене, где он подсказывает Кевину МакКаллистеру, как пройти на ресепшен в отеле. Пользователь Max Schramp в ответ опубликовал ролик, где действующий президент США показан будто бы в режиме невидимки, который использовал монстр из фильма «Хищник».

Другие подписчики Лонго тоже сделали свои версии сцены из ленты, например, с Бараком Обамой и кантри-певицей Долли Партон, которая в прошлом году поддержала движение Black Lives Matter.

Один из пользователей решил все повернуть по-своему и заменил героя Маколея Калкина на участника штурма Капитолия. В итоге кадр из фильма стал выглядеть так, будто Трамп подсказал демонстранту дорогу в здании Конгресса США.

Это не первый раз, когда Дональда Трампа удалили из комедии «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке». В прошлом году это сделал канадский телеканал CBC. Представители вещательной компании позже заявили, что полностью убрали сцену из ленты из‑за недостатка эфирного времени. Ранее соцсеть Twitter тоже решила избавиться от Трампа и окончательно заблокировала его страницу. После случившейся 6 января акции в Вашингтоне, в результате которой погибли пять человек, в компании опасаются, что он будет использовать свой профиль для дальнейшего подстрекательства к насилию.