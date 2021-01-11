Бывший губернатор Калифорнии сравнил события 6 января с Хрустальной ночью в 1938 году в Германии и рассказал о воспоминаниях из детства — о том, как после войны во всех семьях Австрии мужчины заливали алкоголем чувство вины за свою причастность к нацистскому режиму.

Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором раскритиковал Дональда Трампа за отказ признавать поражение на выборах, а его сторонников — за попытку захватить здание Конгресса.

«Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным — он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее», — рассказывает Шварценеггер.

По его словам, люди, подобные его отцу, поступали таким образом из‑за того, что они видели или делали во времена нацистского режима, который «начинался со лжи и нетерпимости».

Политик считает, что по такому же принципу действовал и Дональд Трамп: он пытался осуществить переворот, введя своих сторонников в заблуждение. «Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь», — отметил Шварценеггер.

Он назвал Трампа «худшим президентом в истории», а также призвал свою аудиторию отречься от «тех, кто довел страну до такой непростительной точки», и поддержать Байдена. Рассуждая об этом, Шварценеггер взял в руки меч Конана-варвара и сравнил его с демократией, которая с каждой закалкой становится только прочнее.

6 января сторонники действующего президента США взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.