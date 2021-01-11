На Яузе построят новый пешеходный мост. Он будет вантовым

На реке Яузе построят новый пешеходный мост, который свяжет Алексеевский район Москвы и Ростокино. Об этом сообщил столичный Департамент строительства.
Москомархитектура уже согласовала проект моста. Он будет вантовым. «Длина моста вместе с подходами и пролетом составит примерно 70 метров, высота арки — 12 метров. Пролетные конструкции выполнят в красном цвете, а крепления будут темными», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
С южной стороны сход с моста будет направлен в сторону Будайской улицы, с северной — в сторону Проектируемого проезда № 742 и улицы Касаткина. Новый мост станет уже четвертым пешеходным в районе Ростокино (и вторым — вантовой конструкции).