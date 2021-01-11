«Стрелка» открыла набор на третий поток образовательной программы «Архитекторы.рф»

Институт «Стрелка» и фонд «Дом.рф» открыли набор участников на третий поток образовательной программы профессионального развития «Архитекторы.рф» для проектировщиков, архитекторов и градостроителей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители института.

Принять участие в бесплатной программе могут специалисты и сотрудники муниципальных департаментов в возрасте до 45 лет, имеющие высшее профильное образование и опыт работы в отрасли от одного года, а также госслужащие без соответствующего образования, если они работают в государственной сфере не меньше двух лет.

Программа рассчитана на полгода и состоит из пяти образовательных модулей. Первый пройдет в Москве с 28 марта по 3 апреля, второй, региональный — с 20 по 30 мая, третий, в онлайне — в июле, четвертый, международный — в августе и завершающий, пятый — в сентябре.

Обучение будет проходить в формате лекций, семинаров и тренингов, встреч с представителями администраций, исследовательских поездок, разработки индивидуальных проектов, дебатов и групповой работы. В преподавательском составе — профильные российские и международные эксперты из архитектурных бюро, строительной отрасли, госструктур, управления и бизнес-администрирования, а также выпускники первых двух потоков программы.

Набор на участие в программе «Архитекторы.рф» будет открыт с 11 до 25 января, подать заявку можно на сайте проекта.

«Архитекторы.рф» дает актуальные знания в сферах архитектуры и градостроительства, связи с отраслевыми лидерами российского и международного рынка, а также возможность карьерного роста и трудоустройства в администрациях городов России. Программа реализуется при поддержке Минстроя и Правительства России.