В Грозном появится мечеть имени Рамзана Кадырова

В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова, которая будет вмещать 2000 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам регионального министра печати, жители города давно и активно обращаются к духовенству с просьбой назвать мечеть в честь Кадырова, «хотя сам он выступал против этого». Кроме того, общественность предлагала назвать его именем храм в Шали, но глава республики объявил, что она будет названа в честь пророка Мухаммеда.

«У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете», — сказал собеседник агентства.

Ранее в чеченском городе Курчалой после замечания Рамзана Кадырова поменяли оформление в детском игровом центре. Вместо персонажей из комиксов Marvel на стенах центра теперь нарисованы известные чеченцы. Глава республики заявил: «У нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих».