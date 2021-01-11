МЧС обяжет производителей выпускать самозатухающие сигареты

МЧС России и Минздрав готовят документ, согласно которому табачные компании будут обязаны выпускать самозатухающие сигареты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими: это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснил он.

По словам Еникеева, самозатухающие сигареты уже получили широкое распространение в европейских странах, были похожие сигареты и в СССР — от них почти не возникало пожаров. Предполагается, что новый стандарт будет утвержден через два года.

Прошлой весной в МЧС сообщали, что основное количество пожаров в России происходит из‑за неосторожного курения. Однако статистических данных тогда не привели. По данным ведомства на 2018 год, из‑за непотушенных сигарет происходило 10% пожаров.