В России зафиксировали первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

В России зафиксировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

В эфире телеканала «Россия 1» Попова рассказала, что новую мутацию COVID-19 обнаружили у одного из россиян, вернувшихся из Великобритании. Пока ведомству не известно о других заболевших этим типом коронавируса.

Ранее «британский» штамм коронавируса выявили у туристов из Японии — они стали первыми инфицированными в Азии.

В декабре мутация COVID-19 распространилась по странам Европы — ее нашли, в частности, у пациентов в Нидерландах и Дании. Также о случаях «британского» коронавируса сообщали в Австралии и в США.