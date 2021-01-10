В Японии выявили еще одну мутацию коронавируса

У четверых туристов, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружили новый вариант коронавируса. Он отличается от тех, которые распространились ранее в Великобритании и ЮАР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт инфекционных болезней.

По информации специалистов, заболевшие туристы прибыли в токийский аэропорт Ханэда 2 января. Среди заболевших — двое детей в возрасте около десяти лет. У одного из них отмечается повышенная температура, второй ребенок болеет бессимптомно.

Заразившаяся женщина жалуется, как отмечают медики, на боли в горле и головную боль. У четвертого пациента, мужчины в возрасте около 40 лет, зафиксированы проблемы с дыханием — он госпитализирован и находится под наблюдением.

По словам директора японского Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, у всех четверых заболевших выявлен неизвестный ранее штамм COVID-19. Впрочем, он частично схож с мутациями, обнаруженными в Великобритании и ЮАР.

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — отметили в институте.