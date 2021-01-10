Почти 100 человек задержаны на оппозиционном митинге в Казахстане

Около ста человек задержаны на оппозиционном митинге в Алма-Ате. Большинство из них — представители Демократической партии Казахстана и движения «Оян, Казахстан». Об этом сообщили порталы vlast.kz и «Sputnik Казахстан».

Протестующие собрались на площади Астана, чтобы выразить несогласие с проведениями 10 января парламентских выборов — оппозиционеры считают их нелегитимными. Полиция оцепила площадь и задержала там первых 30–40 человек.

Затем силовики стали теснить группу митингующих по улице Панфилова. В районе площади Республики задержали еще по меньшей мере 30 человек. Еще около 90 участников акции были заблокированы между проспектами Достык и Назарбаева на улице Сатпаева.

По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, к задержанным не будут применяться какие‑либо репрессивные меры. «Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — пообещал он.