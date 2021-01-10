В Манчестере под автопарковкой обнаружили викторианские купальни

Бани Мейфилда, которыми активно пользовались в викторианскую эпоху, нашли во время работ по созданию городского общественного парка. Археологи из Солфордского университета наткнулись на почти 20-метровые бассейны, богато украшенные изразцами.

В Манчестере, недалеко от вокзала Пикадилли, под автомобильной парковкой обнаружили купальни XIX века. Об этом сообщил The Guardian .

Сохранность объекта специалисты оценивают как «потрясающую». Как отмечают ученые, находившееся над бассейнами здание в итальянском стиле было разрушено бомбардировкой во время Второй мировой войны. Однако купальни, открытые в 1857 году, уцелели.

Более полутора веков назад бани служили жителям Манчестера, работавшим на близлежащих типографских и текстильных фабриках. Мейфилдское партнерство, занимающееся реконструкцией территории, пообещало сохранить плитку из купален и использовать ее в будущем проекте.

На месте бассейнов появятся 1500 домов, торговых, развлекательных и офисных помещений, а также парк площадью 6,5 акров — первый, который появится в городе за последние 100 лет.

«Бани Мейфилда — это захватывающий пример социальных и медицинских достижений, произошедших во время промышленной революции», — сказал археолог Грэм Моттерсхед.

Он отметил, что купальни были «жизненно важным источником чистоты и гигиены» для местных жителей, боровшихся в XIX веке с распространением холеры и брюшного тифа.

«Подобные раскопки помогают нам многое узнать о том, что, возможно, является самым важным периодом человеческой истории и в случае с Мейфилдом местом, которое так важно для наследия жителей Манчестера», — заявил Моттерсхед.