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Вооруженный мужчина напал на жителей Чикаго. Он застрелил троих

Юлия Онодэра
Вчера в 17:12

Вооруженный мужчина по имени Джейсон Найтингейл совершил серию преступлений в Чикаго, в ходе которых погибли три человека и еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщил CNN.

В 13.50 по местному времени Найтингейл открыл стрельбу на парковке в Саус-Сайде, в результате которой погиб 30-летний студент. Затем преступник зашел в вестибюль жилого дома и выстрелил в сотрудницу охраны — она умерла позже в больнице.

Также мужчина ранил в голову 77-летнюю жительницу дома, которая в момент нападения забирала почту. Женщину госпитализировали в критическом состоянии. После Найтингейл угрожал пистолетом своему знакомому, находящемуся в соседнем доме.

Преступник потребовал у знакомого ключи от машины и затем скрылся на ней. Около 15.35 Найтингейл совершил еще одно нападение — на этот раз на магазин. Там он заявил об ограблении, застрелил на месте 20-летнего мужчину и ранил в спину и шею 81-летнюю женщину.

Через час Найтингейл атаковал автомобиль, в котором ехали мать с 15-летней дочерью. Нападавший тяжело ранил девушку в голову, а после вернулся в магазин и обстрелял прибывших туда полицейских.

Найтенгейлу удалось скрыться от правоохранителей и отправиться в город Эванстон. Там в 17.38 он открыл стрельбу в аптеке CVS, а затем захватил заложницу в ресторане IHOP. Он выстрелил женщине в голову — позднее она скончалась в больнице.

Полицейские Эванстона обнаружили преступника на парковке недалеко от аптеки и застрелили его. Начальниц полиции Чикаго Дэвид Браун поблагодарил коллег за это. О мотивах преступлений Найтингейла пока ничего неизвестно.

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