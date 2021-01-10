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Bloomberg: более 24 млн человек сделали прививку от коронавируса в 41 стране

Анастасия Цой
Сегодня в 16:16

Более 24 млн человек сделали прививку от коронавируса в 41 стране. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В тройку лидеров стран по числу привитых от коронавируса вошли Китай, США и Израиль. Однако наибольший процент привитых зафиксирован в Израиле и ОАЭ. Россия занимает шестое место в рейтинге.

В России масштабная вакцинация от коронавируса началась в середине декабря. Граждан прививают вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи. 2 января министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что более 800 тыс. россиян сделали прививку от коронавируса.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 3,4 млн случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано более 61 тыс. летальных исходов, выздоровело 2,7 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 89,6 млн человек, 1,9 млн из них умерли.

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