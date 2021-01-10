В Москве не согласовали антифашистское шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Власти Москвы не согласовали проведение ежегодного антифашистского шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 19 января. Об этом сообщили «МБХ медиа» и «Новая газета».

Чиновники отказали организаторам мемориального мероприятия из‑за эпидемиологической обстановки в столице, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Также власти города предупредили о возможной ответственности за несогласованный митинг.

По словам одного из организаторов акции Павла Кудюкина, отказ был ожидаемым. «Обжаловать мы не успеем до 19 января точно, просто, видимо, будем искать какой‑то формат в обход, вероятнее всего с возложением цветов», — рассказал он.

«Комитет 19 января» предложил желающим возложить цветы к дому № 1 на улице Пречистенка — именно там в 2009 году неонацисты Никита Тихонов и Евгения Хасис застрелили Маркелова и Бабурову.